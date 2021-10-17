Kravets'in eşi, G.Saray maçı öncesi taraftarlarla tartıştı: İnsan olun - Haberler Spor
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Kravets'in eşi, G.Saray maçı öncesi taraftarlarla tartıştı: İnsan olun

Haberler.com - Haberler | Spor

Konyaspor'da Artem Kravets, Galatasaray maçının kadrosuna alınmayınca ortalık karıştı. Kravets'in eşi Anna Kravets, sosyal medyadan Teknik Direktör İlhan Palut ve teknik ekibin kararına isyan etti. Futbolseverler bunun üzerine Anne Kravets'e ağır mesajlar yolladı. Sonrasında Anna Kravets, "İnsan olun" mesajı paylaştı.

Artem Kravets'in eşi Anna Kravets, sosyal medyadan bombaladı. Bugün oynanacak Galatasaray - Konyaspor maçının kadrosuna alınmayan Artem Kravets, Konyaspor'da karışıklık çıkardı. Teknik Direktör İlhan Palut'un bu kararı Artem'in eşini çıldırttı. Anna'nın sitem paylaşımlarına küfür dolu cevaplar geldi. Anna da bunun üzerine sert cevaplar verdi.

"AĞZINIZI KONTROL EDEMİYORSUNUZ"

Anna Kravets sosyal medyadan yaptığı paylaşıma şu notu düştü: Türk taraftarlar ağzınızı kontrol edemiyorsunuz. Ben bir kadın olmama rağmen aynı şekilde cevap verebilirim. Artem'in neden kadroda olmadığını konuşmak istemiyorum, teknik ekip sağ olsun. En tecrübeli oyuncunuz olmadan Galatasaray'a gidiyorsunuz. Ben kaybetmek istemiyorum. Akıllı kararlar alınmalı. Takım için en iyisini istemiyor demektir hoca. Ben de normal bir taraftar olarak düşüncemi paylaşıyorum. Bana öyle yorumlar yazıyorsanız insanlık kaliteniz yok demektir. Hakaretlerinize devam edin, ben arkamı döneceğim.

Konyasporlu Kravets'in eşi Anna, Galatasaray maçı öncesi taraftarlarla tartıştı: İnsan olun

Konyasporlu Kravets'in eşi Anna, Galatasaray maçı öncesi taraftarlarla tartıştı: İnsan olun

Konyasporlu Kravets'in eşi Anna, Galatasaray maçı öncesi taraftarlarla tartıştı: İnsan olun

Konyasporlu Kravets'in eşi Anna, Galatasaray maçı öncesi taraftarlarla tartıştı: İnsan olun

Konyasporlu Kravets'in eşi Anna, Galatasaray maçı öncesi taraftarlarla tartıştı: İnsan olun

Konyasporlu Kravets'in eşi Anna, Galatasaray maçı öncesi taraftarlarla tartıştı: İnsan olun

Kravets'in eşi, G.Saray maçı öncesi taraftarlarla tartıştı: İnsan olun
Haberler.com - Spor Haberleri
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Haber: Kravets'in eşi, G.Saray maçı öncesi taraftarlarla tartıştı: İnsan olun - Haberler Spor
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