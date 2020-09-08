SPOR Fenerbahçe'de Vedat Muric, Rodrigues ve Sedar Aziz idmana katılmadı
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SPOR Fenerbahçe'de Vedat Muric, Rodrigues ve Sedar Aziz idmana katılmadı

SPOR Fenerbahçe'de Vedat Muric, Rodrigues ve Sedar Aziz idmana katılmadıMert Hakan Yandaş takımdan ayrı düz koşu yaptıMUSTAFA AKIN / İSTANBUL,(DHA)- Fenerbahçe, Süper Lig'in 2020-21 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

SPOR Fenerbahçe'de Vedat Muric, Rodrigues ve Sedar Aziz idmana katılmadı
08.09.2020 12:05 | Son Güncelleme: 08.09.2020 12:08

SPOR Fenerbahçe'de Vedat Muric, Rodrigues ve Sedar Aziz idmana katılmadı

Mert Hakan Yandaş takımdan ayrı düz koşu yaptı

MUSTAFA AKIN/ İSTANBUL,(DHA)- Fenerbahçe, Süper Lig'in 2020-21 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde saat 11: 00'de başlayan idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ile başlayan antrenmanın basına açık son bölümünde ise 5'e 3 top kapma çalışması yapıldı. Sarı-lacivertli ekipte hafif sakatlıkları bulunan Vedat Muric, Garry Rodrigues ile dünkü çalışmada bileğine darbe alan Sedar Aziz idmana katılmadı. Bu oyuncuların yanı sıra kasığında zorlanma bulunan Mert Hakan Yandaş, takımdan ayrı düz koşu yaparken Jose Sosa ise öğlen saatlerinde hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: DHA

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