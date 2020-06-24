Soylu, Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren teklifin kabulünü...
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Soylu, Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren teklifin kabulünü...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren teklifin kabulüne ilişkin, "Türkiye Büyük Millet Meclisi, demokrasi, hukuk, siyaset ve devlet tarihindeki bir kara lekeyi daha sildi.

Soylu, Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren teklifin kabulünü...
24.06.2020 10:23 | Son Güncelleme: 24.06.2020 10:31

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren teklifin kabulüne ilişkin, "Türkiye Büyük Millet Meclisi, demokrasi, hukuk, siyaset ve devlet tarihindeki bir kara lekeyi daha sildi." ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından "Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmasına ilişkin paylaşımda bulunan Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi, demokrasi, hukuk, siyaset ve devlet tarihindeki bir kara lekeyi daha sildi. Alınan Yassıada kararları dün için mühim olmakla birlikte asıl geleceğimize doğru tarih bırakmaktır. Yaşasın milli irade, yaşasın demokrasi."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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