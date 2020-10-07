Kapkaç anı kamerada
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Kapkaç anı kamerada

07.10.2020 16:05 | Son Güncelleme: 07.10.2020 16:35

Kapkaç anı kamerada Bir vatandaşın yaşlılık aylığını kaçıran kapkaççı yakalandı Gaziantep'te bir vatandaşın yaşlılık aylığını alıp kaçan kapkaççı yakalandı.

Kapkaç anı kamerada

Bir vatandaşın yaşlılık aylığını kaçıran kapkaççı yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir vatandaşın yaşlılık aylığını alıp kaçan kapkaççı yakalandı.

kapkaç olayı Karacaoğlan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaşlı bir vatandaşın yaşlılık maaşını çektikten sonra kaldırımda sayarken elinden alıp kaçan kapkaççı, polis ekiplerince çevrede bulunan kamera kayıtlarının takip edilmesi sonucu tespit edilerek yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli makam tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kapkaç anı kamerada
Kapkaç anı kamerada
Kapkaç anı kamerada
Kapkaç anı kamerada
Kapkaç anı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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