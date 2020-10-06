Son dakika! Tel Aviv'deki Netanyahu karşıtı gösteriler kısıtlamalara rağmen sürüyor

Son dakika gündem haberi... İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilan edilen karantina gerekçesiyle getirilen kısıtlamaya rağmen Başbakan Binyamin Netanyahu karıştı gösteriler devam ediyor.

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilan edilen karantina gerekçesiyle getirilen kısıtlamaya rağmen Başbakan Binyamin Netanyahu karıştı gösteriler devam ediyor.

Hakkındaki yolsuzluk davası ve Kovid-19 salgınını yönetmedeki başarısızlığı nedeniyle Netanyahu'nun istifasını isteyen İsrailliler, Tel Aviv sokaklarında gösteri düzenledi.

Bazı protestocular Netanyahu kastedilerek "suç başbakanı" yazılı maskeler takarken, gösterilerde İsrail Başbakanı'nı istifaya davet eden sloganlar atıldı.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle artan işsizliğe ve geçim sıkıntısına da dikkati çekmek isteyen göstericiler, ellerindeki kaşıklarla yanlarında getirdikleri tavalara vurdu.

Polis, karantina nedeniyle göstericilerin evlerinden 1 kilometreden fazla uzaklaşmasını önlemek için Tel Aviv'deki bazı sokaklara barikat kurdu.

Yürüyüş yapmak isteyen göstericiler ile buna engel olmak isteyen polis arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

Kovid-19 salgınında ikinci dalganın etkisine giren ve işsizliğin giderek arttığı İsrail'de, 4 ayı aşkın süredir "salgın sürecini kötü yönetmesi ve hakkındaki yolsuzluk davası" nedeniyle Netanyahu'nun istifası için gösteriler düzenleniyor.

İsrail yönetimi, Kovid-19 salgınını kontrol altına almak için 18 Eylül'de 3 haftalık karantina kararı almıştı.

Karantina gerekçesiyle halkın gösterilere katılmak için evlerinden en fazla 1 kilometre uzaklaşmasına izin verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci