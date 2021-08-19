Son dakika! Sanatçı Suavi Datça'da yapılması planlanan "Çocuk Sevgi Evi" yararına konser verdi

Gelen son dakika haberine göre Sanatçı Suavi, Datça ilçesinde yapılması planlanan "Çocuk Sevgi Evi" yararına sahne aldı.

Sanatçı Suavi, Datça ilçesinde yapılması planlanan "Çocuk Sevgi Evi" yararına sahne aldı.

Datça Kadın İş Gücünü Geliştirme ve Yaygınlaştırma Derneğince (KİGDER), İskele Mahallesi Çayırarası mevkisindeki alanda düzenlenen konsere sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Suavi şarkılarını, kurulması planlanan çocuk sevgi evi için seslendirdi.

Datça KİGDER Başkanı Menşure Yavuz, sanatçı Suavi ile Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfi Bozçelik, İl Müdür Yardımcısı Osman Toprakçı, İlçe Müdürü Emine Ebru Bozçelik, Datça Kaymakamı Mesut Çoban ve diğer destekçilere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan