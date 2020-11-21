Son dakika politika: Özbekistan ve ABD arasında "Stratejik Ortaklık Diyaloğu" kuruldu

Gelen son dakika haberlerine göre Özbekistan ve ABD, iki ülke arasında gerçekleştirilmekte olan yıllık ikili iştişare toplantılarını "Stratejik Ortaklık Diyaloğu" formatına çevirmeye karar verdi.

Özbekistan ve ABD, iki ülke arasında gerçekleştirilmekte olan yıllık ikili iştişare toplantılarını "Stratejik Ortaklık Diyaloğu" formatına çevirmeye karar verdi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere ABD'yi ziyaret eden Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov başkanlığındaki heyetin başkent Washington DC'de ABD'li yetkililer ile yaptığı Özbekistan-ABD 8. İstişare Toplantısı sonrası iki ülke arasındaki istişare toplantılarının "Stratejik Ortaklık Diyaloğu" formatına çevrildiği belirtildi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, taraflar Stratejik Ortaklık Diyaloğu formatındaki ilişkiler ile siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarında ve insani boyut konusunda ikili işbirliğini daha da derinleştirmeyi hedeflediği belirtildi.

Özbekistan'ın bağımsızlığını, özgürlüğünü ve toprak bütünlüğünü her zaman desteklediklerini dile getiren ABD heyeti, siyasi, ekonomik, eğitim, sağlık, güvenlik, kültürel ve diğer alanlarda ikili ilişkilere yeni boyut kazandırmaktan yana olduklarını belirtti. Özbekistan'ın Dünya Ticaret Örgütü'ne üyeliği yolundaki çabalarına ABD'nin desteğini sürdürüleceği kaydedildi.

Toplantıda iki ülkenin ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirmesi için yeni imkanların oluştuğunun, Özbekistan Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanlığında ABD yatırımlarına destek hizmeti veren daire başkanlığı kurulduğu belirtildi. Taraflar, iki ülke arasında eğitim ve kültür alanlarında değişim programlarını artırma konusunda da mutabık kaldı.

Özbekistan-ABD Stratejik Ortaklık Diyaloğunun ilk toplantısının 2021 yılında Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yapılması planlanıyor. - TAŞKENT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı