Son dakika politika: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç'ten Yunanistan'a tepki

Son dakika politika haberi: DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Galatasaray futbol takımının Yunanistan'da karşılaştığı muameleye ilişkin, "Yunanistan'ın ülkemizin önde gelen takımlarından birini bu tür bir tavırla karşılaması, spor alanında dahi ülkemize yönelik tahammülsüzlüğünü göstermektedir" dedi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Galatasaray futbol takımının Yunanistan'da karşılaştığı muameleye ilişkin, "Yunanistan'ın ülkemizin önde gelen takımlarından birini bu tür bir tavırla karşılaması, spor alanında dahi ülkemize yönelik tahammülsüzlüğünü göstermektedir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Galatasaray'ın hazırlık maçı için gittiği Yunanistan'da Atina Havalimanı'nda uğradığı muameleye ilişkin yazılı açıklama yaptı. Galatasaray'a yapılan uygulamanın centimenlik ve iyi niyetten uzak olduğunu kaydeden Bilgiç, açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Galatasaray futbol takımı kafilesi, 13 Temmuz 2021 akşamı Yunanistan'ın Olympiakos Futbol Takımıyla özel maç yapmak üzere bugün özel uçakla Atina'ya gitmiştir. Kafilemizin yaptırdığı ve sonuçları negatif olan PCR testlerinin geçerli sayılmaması ve tüm takımın yeniden test yaptırmasının istenmesi centilmenlikten ve iyi niyetten uzaktır. Bu keyfi yaklaşım ve kötü muamele üzerine takımımız, haklı olarak Yunanistan'a giriş yapmadan ülkemize geri dönmüştür. Yunanistan'ın ülkemizin önde gelen takımlarından birini bu tür bir tavırla karşılaması, spor alanında dahi ülkemize yönelik tahammülsüzlüğünü göstermektedir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı