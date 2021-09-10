Son Dakika | Isparta'daki orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika haber... Isparta'nın Aksu ilçesine bağlı Karacahisar köyü yakınlarında başlayan orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı.

Isparta'nın Aksu ilçesine bağlı Karacahisar köyü yakınlarında başlayan orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Aksu ilçesine bağlı Karacahisar köyü yakınlarında meydana geldi. Isparta Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 9 arazöz, 2 su ikmal aracı, bir yer ekibi ve 1 helikopterin çalışmaları sonrasında ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında 1 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. Yangına havadan ve karadan soğutma çalışması devam ediyor. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı