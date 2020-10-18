Son dakika haberleri... Uşak'ta otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı
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Son dakika haberleri... Uşak'ta otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

18.10.2020 18:31 | Son Güncelleme: 18.10.2020 18:34
Son dakika haberleri... Uşak'ta otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

Son dakika haberleri: Uşak'ta otomobilin bariyerlere çarptığı kazada ikisi çocuk 5 kişi yaralandı.

Uşak'ta otomobilin bariyerlere çarptığı kazada ikisi çocuk 5 kişi yaralandı.

Uşak-İzmir kara yolu Ulucak köyü yakınlarında, Harun Durak yönetimindeki 10 L 0942 plakalı otomobil bariyerlere çarptı.

Sürücünün yanı sıra otomobilde bulunan aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulansla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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