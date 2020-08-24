Son dakika haberleri: Selde Dereli'nin ardından en fazla hasarı gören Doğankent'te yaralar sarılıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri: Selde Dereli'nin ardından en fazla hasarı gören Doğankent'te yaralar sarılıyor

Son dakika haberi: Selde Dereli'nin ardından en fazla hasarı gören Doğankent'te yaralar sarılıyor Giresun'da önceki gece etkili olan yağmur yağışının ardından gerçekleşen sel felaketinde Dereli'nin ardından en fazla hasarı gören Doğankent ilçesinde selin yaraları sarılmaya başlandı.

24.08.2020 14:33 | Son Güncelleme: 24.08.2020 14:38

Selde Dereli'nin ardından en fazla hasarı gören Doğankent'te yaralar sarılıyor

GİRESUN - Giresun'da önceki gece etkili olan yağmur yağışının ardından gerçekleşen sel felaketinde Dereli'nin ardından en fazla hasarı gören Doğankent ilçesinde selin yaraları sarılmaya başlandı.

İl genelinde şuana kadar 9 vatandaşın kaybolduğu, 7 vatandaşın da hayatını kaybettiği selin ardından çevre illerden de makine ve personel desteğiyle selin getirdiği teresubat temizliği devam ediyor.

Caddelerin çamur ve taşlarla dolduğu Doğankent ilçesinde iş makineleri çamura saplanan araçları kurtarıp, çamur dolan işyeri ve kamu kurumlarının önlerini temizleyip kapanan yolları açıyor.

Özellikle komşu kent Gümüşhane'den İl Özel İdaresi, Gümüşhane Belediyesi ve Kürtün Belediyesi tarafından gönderilen makineler hem ilçe merkezinde hem de kırsal kesimde çalışmalarına devam ediyor.

Vatandaşların da artık yavaş yavaş gündelik hayatına dönmeye başladığı, iş yerleri ve evlerinin önünü temizlediği Doğankent'te kaybolan vatandaş ve askerlerin aranma çalışmaları da devam ediyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberleri: Selde Dereli'nin ardından en fazla hasarı gören Doğankent'te yaralar sarılıyor

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı Magazin
Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı
Gaziantep'te alıcılara kızan üretici tonlarca biberi tarlada bıraktı Ekonomi
Gaziantep'te alıcılara kızan üretici tonlarca biberi tarlada bıraktı
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum 3. Sayfa
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum
Kamulaştırma yapılmayınca özel arazisine yapılan yola toprak döküp ulaşıma kapattı Ekonomi
Kamulaştırma yapılmayınca özel arazisine yapılan yola toprak döküp ulaşıma kapattı
Fasulye üreticisinin yüzü fiyatların yükselmesi ile gülmeye başladı Ekonomi
Fasulye üreticisinin yüzü fiyatların yükselmesi ile gülmeye başladı
Koronavirüs salgını nedeniyle kelle paça çorbasına olan ilgi arttı Ekonomi
Koronavirüs salgını nedeniyle kelle paça çorbasına olan ilgi arttı
Cansu Tosun'un babaannesi koronavirüse yakalandı
Cansu Tosun'un babaannesi koronavirüse yakalandı
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim
Kargo şirketi, Rana Batı'yı adres bilgisini paylaşmakla tehdit eden çalışanını işten attı
Kargo şirketi, Rana Batı'yı adres bilgisini paylaşmakla tehdit eden çalışanını işten attı
Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü
Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim
Köylüler, betonla kapatılan petrol kuyusunun yeniden açılmasını istiyor
Köylüler, betonla kapatılan petrol kuyusunun yeniden açılmasını istiyor
Kızıyla boşanma aşamasında olan damadını sokak ortasında vurdu! O anlar kamerada
Kızıyla boşanma aşamasında olan damadını sokak ortasında vurdu! O anlar kamerada
Bayern Münih'in final maçını izleyen Heidi Klum'un eşine verdiği pozlara beğeni yağdı
Bayern Münih'in final maçını izleyen Heidi Klum'un eşine verdiği pozlara beğeni yağdı
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada
İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı
İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı
Erkek çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Linç anları kamerada
Erkek çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Linç anları kamerada
Düğünde 'pes' dedirten görüntü kamerada! Mayo giydirdikleri damadı kamyonet kasasında yıkadılar
Düğünde 'pes' dedirten görüntü kamerada! Mayo giydirdikleri damadı kamyonet kasasında yıkadılar
Cumhurbaşkanı adayı olacağı konuşulan Ekrem İmamoğlu'ndan televizyon kanalı hamlesi
Cumhurbaşkanı adayı olacağı konuşulan Ekrem İmamoğlu'ndan televizyon kanalı hamlesi
Aksaray'da sünnet düğününe ruhsatsız silah baskını
Aksaray'da sünnet düğününe ruhsatsız silah baskını
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Karadeniz'deki tarihi keşif, doğal gaz faturalarında çifte indirim getirecek
Karadeniz'deki tarihi keşif, doğal gaz faturalarında çifte indirim getirecek
Davulcu, düğünde sandalye ile güreşti
Davulcu, düğünde sandalye ile güreşti
Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit
Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit
Giresun'daki sel felaketi sonrası Meteoroloji'den 5 il için sağanak yağış uyarısı
Giresun'daki sel felaketi sonrası Meteoroloji'den 5 il için sağanak yağış uyarısı
Oto aksesuarcısı bu sefer de koltuktan motosiklet yaptı
Oto aksesuarcısı bu sefer de koltuktan motosiklet yaptı
Canlı yayında Mete Yarar ve İsmail Saymaz arasında sert polemik: Bağırma kardeşim
Canlı yayında Mete Yarar ve İsmail Saymaz arasında sert polemik: Bağırma kardeşim
Koronavirüs nedeniyle işçi ve işverene verilen destekler ödenmeye devam edecek
Koronavirüs nedeniyle işçi ve işverene verilen destekler ödenmeye devam edecek
Sel felaketinde dere yatağına düşen inek böyle kurtarıldı
Sel felaketinde dere yatağına düşen inek böyle kurtarıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Ömer Çelik Hulusi Akar Murat Kurum Muharrem İnce
Magazin Hadise Cüneyt Arkın Halit Ergenç Burak Özçivit
Spor Fuat Çapa Fatih Terim Eddie Newton Rıza Çalımbay Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Sel Bursa Adana İzmir
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Selde Dereli'nin ardından en fazla hasarı gören Doğankent'te yaralar sarılıyor - Giresun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.8.2020 14:47:48. #1.14#
title