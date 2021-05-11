Son dakika haberleri | Kastamonu'da jandarmadan sokak hayvanlarına yiyecek desteği
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Son dakika haberleri | Kastamonu'da jandarmadan sokak hayvanlarına yiyecek desteği

Son dakika haberleri | Kastamonu'da jandarmadan sokak hayvanlarına yiyecek desteği
Anadolu Ajansı / Semih Yüksel - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Kastamonu'nun Abana ilçesinde jandarma ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde sokak hayvanlarına yiyecek desteğinde bulundu.

Kastamonu'nun Abana ilçesinde jandarma ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde sokak hayvanlarına yiyecek desteğinde bulundu.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sorumluluk sahalarında Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimlerini sürdürürken kısıtlama sürecinde yiyecek bulma sıkıntısı yaşayan sokak hayvanlarına yönelik çalışma yürütüyor.

Sokak hayvanlarına mama desteğinde bulunarak şefkat elini uzatan jandarma, belirlenen noktalarda besleme çalışmaları gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semih Yüksel

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