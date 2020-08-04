Son dakika haberleri: İnegöl'de denetimler sıklaştırıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri: İnegöl'de denetimler sıklaştırıldı

Son dakika 3. sayfa haberine göre İnegöl'de denetimler sıklaştırıldı Polisi görünce taktılar, takmayanlar ceza yedi Bursa'nın İnegöl ilçesinde vak'aların artmasının ardından denetimler sıklaştırıldı.

04.08.2020 16:22 | Son Güncelleme: 04.08.2020 16:55

İnegöl'de denetimler sıklaştırıldı

Polisi görünce taktılar, takmayanlar ceza yedi

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde vak'aların artmasının ardından denetimler sıklaştırıldı. Emniyet özel halk otobüsleri üzerinde denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde otobüslerin kurallara uyduğu gözlendi. Ancak sokakta gezenlerin ise polisi görünce çene altındaki maskelerini yüzlerine çektiği görüldü.

Korona virüsle mücadele sürüyor. Normalleşme sonrası İnegöl'de vak'a sayıları resmen tavan yaptı. Polisler denetimlerini sıklaştırdı. Halk otobüsleri tek tek durdurularak kontrol edildi. Sürücü ve yolcuları ekipler tarafından sosyal mesafe ve maske konusunda ikaz edildi. Denetimlerde otobüslerin kurallara uyduğu görüldü. Yoldan geçenlerin bir çoğunun maskesinin çenesine takması veya hiç maske kullanmaması kameraya takıldı. Polisler maskesiz gezen bir kişiye işlem yaptı. Bazı vatandaşlar ise polisleri görünce maskelerini yüzlerine çekti.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberleri: İnegöl'de denetimler sıklaştırıldı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı 'Evine dön' çağrısına İYİ Parti'den yanıt: Biz zaten evimizdeyiz Politika
Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı "Evine dön" çağrısına İYİ Parti'den yanıt: Biz zaten evimizdeyiz
Filipinler'de ikinci dalga endişesiyle on milyonlarca kişiye yeniden sokağa çıkma yasağı geldi Dünya
Filipinler'de ikinci dalga endişesiyle on milyonlarca kişiye yeniden sokağa çıkma yasağı geldi
Boynundaki havalı tüfek saçmasını 30 yıl sonra çekilen röntgenle öğrendi Güncel
Boynundaki havalı tüfek saçmasını 30 yıl sonra çekilen röntgenle öğrendi
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler Ekonomi
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler
7 gündür aranan kıraathaneci ortaya çıktı: Kaybolmadım kafamı dinliyordum 3. Sayfa
7 gündür aranan kıraathaneci ortaya çıktı: Kaybolmadım kafamı dinliyordum
Antalyalı turizmciler ikinci bayramını yaşamak için Rus turistleri bekliyor Ekonomi
Antalyalı turizmciler ikinci bayramını yaşamak için Rus turistleri bekliyor
Ankara'da zorunlu olmayan hasta yatışları ertelendi
Ankara'da zorunlu olmayan hasta yatışları ertelendi
Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu
Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin 'Mesajlar nerede' sorusuna cevap veremedi
Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin "Mesajlar nerede" sorusuna cevap veremedi
Prof. Dr. Çakır'dan korkutan uyarı: Malatya'nın güneyi Maraş bölgesinde 6.5'in üzerinde deprem meydana gelebilir
Prof. Dr. Çakır'dan korkutan uyarı: Malatya'nın güneyi Maraş bölgesinde 6.5'in üzerinde deprem meydana gelebilir
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Eylemci kadınlar tarafından kovulan Murat Övüç küplere bindi
Eylemci kadınlar tarafından kovulan Murat Övüç küplere bindi
Tanzanyalı madenci, 2 ay içinde bulduğu 3 Tanzanit taşı sayesinde 5,4 milyon dolar kazandı
Tanzanyalı madenci, 2 ay içinde bulduğu 3 Tanzanit taşı sayesinde 5,4 milyon dolar kazandı
Tekerlekli sandalye basketbol oyuncusu George Bates, Paralimpik Oyunları'na katılabilmek için bacağını kestirecek
Tekerlekli sandalye basketbol oyuncusu George Bates, Paralimpik Oyunları'na katılabilmek için bacağını kestirecek
Ağustos ayında kiralara en fazla %11,51 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Ağustos ayında kiralara en fazla %11,51 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Edirne'de sezonun ilk ayçiçeğini getiren çiftçiye 100 litre mazot hediye edildi
Edirne'de sezonun ilk ayçiçeğini getiren çiftçiye 100 litre mazot hediye edildi
Elektrikli scooter ile yola inen yandı: Polis ceza kesmeye başladı
Elektrikli scooter ile yola inen yandı: Polis ceza kesmeye başladı
Milli imkanlarla üretilen ısıl piller sayesinde 91 milyon dolar ülkede kaldı
Milli imkanlarla üretilen ısıl piller sayesinde 91 milyon dolar ülkede kaldı
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi
Yakın arkadaşı Caner Çalışır'ın ölüm haberini aldıktan sonra paylaşım yapmayan Cemal Can Canseven'e tepki
Yakın arkadaşı Caner Çalışır'ın ölüm haberini aldıktan sonra paylaşım yapmayan Cemal Can Canseven'e tepki
Sivasspor, Jorge Felix ile iki yıllık sözleşme imzaladı
Sivasspor, Jorge Felix ile iki yıllık sözleşme imzaladı
İspanyol efsane kaleci Iker Casillas futbolu bıraktı
İspanyol efsane kaleci Iker Casillas futbolu bıraktı
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Görme engelli eşini, çocuklarının gözü önünde öldüresiye dövdü
Görme engelli eşini, çocuklarının gözü önünde öldüresiye dövdü
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
Son Dakika: Bahçeli'den Meral Akşener'e 'geri dön' çağrısı: Evine dönmesi doğru, tutarlı bir davranış olacaktır
Son Dakika: Bahçeli'den Meral Akşener'e 'geri dön' çağrısı: Evine dönmesi doğru, tutarlı bir davranış olacaktır
Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin'in sevgilisiyle kaldığı otele tatil yapmaya gitti
Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin'in sevgilisiyle kaldığı otele tatil yapmaya gitti
Helin Avşar, siyah mayosuyla amuda kalktı! Ablası Hülya Avşar kıskandı
Helin Avşar, siyah mayosuyla amuda kalktı! Ablası Hülya Avşar kıskandı
Japon teknoloji şirketinden akıllı maske: Sekiz dilde çeviri yapıyor, metin yazıyor, seslendiriyor
Japon teknoloji şirketinden akıllı maske: Sekiz dilde çeviri yapıyor, metin yazıyor, seslendiriyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Kenan Doğulu Demet Akalın Orhan Gencebay
Spor Okan Buruk Nihat Özdemir Abdullah Avcı Malcolm Thomas Servet Yardımcı
Daha Fazla Kaza Karar Deprem Malatya
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: İnegöl'de denetimler sıklaştırıldı - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.8.2020 17:25:17. #1.14#
title