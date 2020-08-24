Son dakika haberleri | Hurda deposunda çıkan yangın hasara neden oldu Son dakika habere göre Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir hurda deposunda yangın çıktı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir hurda deposunda yangın çıktı. Veysel Karani Mahallesi'nde bulunan bir hurda deposunun bahçe kısmında bulunan atıklar henüz bilinmeyen bir nedenden tutuştu. Depodan çıkan alevleri görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangını yarım saat süren müdahalenin ardından kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle depoda hasar meydana geldi. Kaynak: AA