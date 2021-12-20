Son dakika haberleri! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri... Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Aksa37,7834,828,50Türk...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Aksa
|37,78
|34,82
|8,50
|Türk İlaç Serum
|11,85
|11,10
|6,76
|Ereğli Demir Çelik
|32,76
|30,90
|6,02
|Aksa Enerji
|10,13
|9,60
|5,52
|İskenderun Demir Çelik
|25,44
|24,20
|5,12
|Türk Telekom
|10,42
|9,92
|5,04
|Şişe Cam
|16,71
|15,94
|4,83
|Kerevitaş Gıda
|5,11
|4,88
|4,71
|QUA Granite Hayal Yapı
|13,20
|12,69
|4,02
|Arçelik
|51,45
|49,56
|3,81
|Selçuk Ecza Deposu
|12,10
|11,67
|3,68
|Eczacıbaşı İlaç
|7,67
|7,40
|3,65
|Akçansa
|21,16
|20,46
|3,42
|SASA Polyester
|53,75
|52,00
|3,37
|Deva Holding
|34,58
|33,46
|3,35
|Ford Otosan
|277,80
|269,60
|3,04
|Zorlu Enerji
|1,77
|1,72
|2,91
|Sarkuysan
|21,40
|20,80
|2,88
|Doğan Holding
|3,47
|3,38
|2,66
|İndeks Bilgisayar
|8,36
|8,15
|2,58
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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