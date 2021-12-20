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Son dakika haberleri! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haberleri! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberleri... Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Aksa37,7834,828,50Türk...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Aksa37,7834,828,50
Türk İlaç Serum11,8511,106,76
Ereğli Demir Çelik32,7630,906,02
Aksa Enerji10,139,605,52
İskenderun Demir Çelik25,4424,205,12
Türk Telekom10,429,925,04
Şişe Cam16,7115,944,83
Kerevitaş Gıda5,114,884,71
QUA Granite Hayal Yapı13,2012,694,02
Arçelik51,4549,563,81
Selçuk Ecza Deposu12,1011,673,68
Eczacıbaşı İlaç7,677,403,65
Akçansa21,1620,463,42
SASA Polyester53,7552,003,37
Deva Holding34,5833,463,35
Ford Otosan277,80269,603,04
Zorlu Enerji1,771,722,91
Sarkuysan21,4020,802,88
Doğan Holding3,473,382,66
İndeks Bilgisayar8,368,152,58
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

BIST-50 endeksindeki paylarda, bugün açığa satışta 'yukarı adım kuralı' uygulanacak

BIST-50 endeksindeki paylarda, bugün açığa satışta "yukarı adım kuralı" uygulanacak

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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