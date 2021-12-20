Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Aksa 37,78 34,82 8,50 Türk İlaç Serum 11,85 11,10 6,76 Ereğli Demir Çelik 32,76 30,90 6,02 Aksa Enerji 10,13 9,60 5,52 İskenderun Demir Çelik 25,44 24,20 5,12 Türk Telekom 10,42 9,92 5,04 Şişe Cam 16,71 15,94 4,83 Kerevitaş Gıda 5,11 4,88 4,71 QUA Granite Hayal Yapı 13,20 12,69 4,02 Arçelik 51,45 49,56 3,81 Selçuk Ecza Deposu 12,10 11,67 3,68 Eczacıbaşı İlaç 7,67 7,40 3,65 Akçansa 21,16 20,46 3,42 SASA Polyester 53,75 52,00 3,37 Deva Holding 34,58 33,46 3,35 Ford Otosan 277,80 269,60 3,04 Zorlu Enerji 1,77 1,72 2,91 Sarkuysan 21,40 20,80 2,88 Doğan Holding 3,47 3,38 2,66 İndeks Bilgisayar 8,36 8,15 2,58 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) BIST-50 endeksindeki paylarda, bugün açığa satışta "yukarı adım kuralı" uygulanacak AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Son dakika haberleri! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Haberler Ekonomi