Son dakika haberleri! Emlak Katılım Erenköy şubesini hizmete açtı Bir son dakika haberine göre Emlak Katılım, İstanbul'daki 5'inci şubesini Erenköy'de hizmete açtı.

Emlak Katılım, İstanbul'daki 5'inci şubesini Erenköy'de hizmete açtı.

Emlak Katılım açıklamasına göre, Mart 2019'da hizmet vermeye başlayan Emlak Katılım, şube ağını genişletmeyi sürdürüyor.

Başta gayrimenkul sektörü olmak üzere ekonomik büyüme ve istihdama katkısı yüksek olan stratejik sektörlere, sürdürülebilir ve herkes için erişilebilir finansman modelleri sunmak üzere çalışmalarını sürdüren Emlak Katılım, İstanbul'daki 5'inci şubesini Erenköy'de açtı.

3 aylık dönemde Gaziantep, Samsun, Konya ve Rize şubelerini devreye alan Emlak Katılım, Erenköy şubesi ile açılan şube sayısını 16'ya çıkardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, salgın sürecine rağmen Emlak Katılımı büyütmeye devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"İstanbul'da 5'inci şubemizi açtık. Çok mutluyuz. Hizmet portföyümüz genişliyor. Hizmet ağımız büyüyor. Bugün aktif olarak faaliyete başlayan Erenköy şubemiz ile açılan şube sayımızı 16'ya çıkardık. Türkiye olarak, sağlam temellere dayanan ekonomik altyapımızla hızla atağa geçeceğimize inancımız tamdır. Her zaman belirttiğimiz gibi ülkemizin gücüne güveniyoruz.

Esnafımızın, KOBİ'lerimizin, iş adamlarımızın gücüne, potansiyeline güveniyoruz. Birlik olduğumuzda ortaya çıkan başarılı projelerin, geleceğe yönelik yapabileceklerimizin de bir göstergesi olduğuna inanıyoruz. Ülkemiz, bulunduğu coğrafi konum ve hayata geçirdiği stratejik projelerle önümüzdeki yıllarda yükselen grafiğini artırmaya devam edecektir."

Emlak Katılım, 7 coğrafi bölgede açılacak şubeler ile Türkiye geneline yaygın olarak hizmet vermeyi hedefliyor.

Merkez (Ataşehir), Fatih, İkitelli, Ümraniye, Erenköy, Ankara, Bursa, İzmir, İzmit, Gaziantep, Samsun, Kayseri, Rize, Adana, Konya, Büsan şubeleriyle hizmet veren Emlak Katılım, 2020 sonunda 40 şubeye ulaşmayı hedefliyor.

Kaynak: AA