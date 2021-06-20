Son dakika haberleri... Düğün konvoyunda havaya rastgele ateş etti (2)

Gelen son dakika haberine göre GÖZALTINA ALINDIDüğün konvoyunda elindeki tabancayla havaya rastgele ateş eden zanlı Barış Ö., Yenimahalle Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından Keçiören'deki evinden gözaltına alındı.