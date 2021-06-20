Son dakika haberleri... Düğün konvoyunda havaya rastgele ateş etti (2)
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Son dakika haberleri... Düğün konvoyunda havaya rastgele ateş etti (2)

Son dakika haberleri... Düğün konvoyunda havaya rastgele ateş etti (2)
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre GÖZALTINA ALINDIDüğün konvoyunda elindeki tabancayla havaya rastgele ateş eden zanlı Barış Ö., Yenimahalle Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından Keçiören'deki evinden gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINDI

Düğün konvoyunda elindeki tabancayla havaya rastgele ateş eden zanlı Barış Ö., Yenimahalle Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından Keçiören'deki evinden gözaltına alındı. Barış Ö.'nün, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

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