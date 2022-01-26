Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İşçilerimiz toplu sözleşmede aldıkları zammın üstüne ortadaki çıkan enflasyon zammı zaten eklenecekti. - Haberler
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İşçilerimiz toplu sözleşmede aldıkları zammın üstüne ortadaki çıkan enflasyon zammı zaten eklenecekti.

İhlas Haber Ajansı - Politika
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İşçilerimiz toplu sözleşmede aldıkları zammın üstüne ortadaki çıkan enflasyon zammı zaten eklenecekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İşçilerimiz toplu sözleşmede aldıkları zammın üstüne ortadaki çıkan enflasyon zammı zaten eklenecekti. Buna memur sözleşmesinde yaptığımız gibi yüzde 2,5 bir artış daha ilave ediyoruz." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Recep Tayyip Erdoğan, Enflasyon, Politika, Haber

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