Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İşçilerimiz toplu sözleşmede aldıkları zammın üstüne ortadaki çıkan enflasyon zammı zaten eklenecekti.
İhlas Haber Ajansı - Politika
Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İşçilerimiz toplu sözleşmede aldıkları zammın üstüne ortadaki çıkan enflasyon zammı zaten eklenecekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İşçilerimiz toplu sözleşmede aldıkları zammın üstüne ortadaki çıkan enflasyon zammı zaten eklenecekti. Buna memur sözleşmesinde yaptığımız gibi yüzde 2,5 bir artış daha ilave ediyoruz." - ANKARA
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