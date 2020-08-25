Son dakika haberleri: Bozkır ilçe bazlı yatırım teşvik sisteminde yer almaya başladı Son dakika haberleri... Konya'nın Bozkır ilçesi, ilçe bazlı yatırım teşvik sisteminden yararlanmaya başladı.

Konya'nın Bozkır ilçesi, ilçe bazlı yatırım teşvik sisteminden yararlanmaya başladı.

Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, gazetecilere, 21 Ağustos'ta Resmi Gazetede yayınlanan karara göre Bozkır'ın, ilçe bazlı yatırım teşvik sisteminden yararlanmaya başladığını söyledi.

Kararın ilçeye hayırlı olması temennisinde bulunan Saygı, bu kararla yatırımcıların önü açıldığını kaydetti.

Yürürlüğe giren yatırım teşvik sisteminin ilçenin kalkınmasını hızlandıracak ve istihdam sorununu çözecek nitelikte olduğuna işaret eden Saygı, "Belediye olarak ilçemize yatırım yapmak isteyen iş insanlarını desteklemeye devam ediyoruz. Konya Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte hayata geçirdiğimiz kamulaştırma programıyla, belirli bir süre faaliyet göstermeleri karşılığında iş insanlarına hem arsa desteği vereceğiz, hem de alt yapıdan üst yapıya kadar tüm sorunlarını belediye olarak karşılayacağız. Bu vesileyle tüm yatırımcıları ilçemize davet ediyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA