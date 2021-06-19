Son dakika haberleri! Beyşehir'de tüfek imalatçılarına Jandarma Silah Bilgi Sistemi Projesi anlatıldı
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Son dakika haberleri! Beyşehir'de tüfek imalatçılarına Jandarma Silah Bilgi Sistemi Projesi anlatıldı

Son dakika haberleri! Beyşehir'de tüfek imalatçılarına Jandarma Silah Bilgi Sistemi Projesi anlatıldı
Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Konya'nın Beyşehir ilçesinde, av tüfeği üreticileri, av bayileri ile silah tamircilerine yönelik olarak Jandarma Silah Bilgi Sistemi Projesi'ne ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, av tüfeği üreticileri, av bayileri ile silah tamircilerine yönelik olarak Jandarma Silah Bilgi Sistemi Projesi'ne ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi'ndeki toplantıda, Jandarma Genel Komutanlığı Silah ve Patlayıcı Madde Şube Müdürü Jandarma Yarbay Ömer Faruk Karaşahin ve beraberindeki heyet tarafından silah üreticileri, av bayileri ile silah tamircilerine bilgi verildi.

Konya ve Beyşehir'in yanı sıra Düzce, Antalya ve Burdur'dan da katılımın olduğu toplantıda, projenin 2018 yılında hayata geçirildiği belirtilerek, mevzuat güncellemeleri, yeni düzenlemeler ve çalışmalara değinildi.

Kuru sıkı tabancalarla ilgili çalışmaların sürdüğü, 2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Yönetmelik kapsamında da düzenlemelere devam edildiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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