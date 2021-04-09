Bakan Akar, İngiltere'de uçak gemisini inceledi
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Bakan Akar, İngiltere'de uçak gemisini inceledi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika
Bakan Akar, İngiltere'de uçak gemisini inceledi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile birlikte 'Prince of Wales' uçak gemisini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile birlikte 'Prince of Wales' uçak gemisini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Mili Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; resmi ziyaret kapsamında İngiltere'ye giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Londra temasları sürüyor. Dün İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir araya gelen Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı ile 'Prince of Wales' uçak gemisini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.


Bakan Akar, İngiltere'de uçak gemisini inceledi
Bakan Akar, İngiltere'de uçak gemisini inceledi
Bakan Akar, İngiltere'de uçak gemisini inceledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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