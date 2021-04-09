Son dakika haberleri | Ayvalık'ta polis teşkilatı 176. yılını sade bir tören ile kutladı

Gelen son dakika haberlerine göre Ayvalık'ta polis teşkilatı 176. yılını sade bir tören ile kutladı Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 176. yıl dönümü korona virüs tedbirleri nedeniyle yalın bir çelenk sunumu ile gerçekleştirildi.