Son dakika haberleri: ANTALYA Çifte cinayet sonrası dondurma yiyip jandarmaya teslim oldu
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Son dakika haberleri: ANTALYA Çifte cinayet sonrası dondurma yiyip jandarmaya teslim oldu

Son dakika gelişmesine göre Çifte cinayet sonrası dondurma yiyip jandarmaya teslim olduAntalya'nın Aksu ilçesinde İ.Y. (65), aralarında arsa yüzünden anlaşmazlık bulunan yeğeni İsmail Y.'yi (33) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

17.08.2020 12:48 | Son Güncelleme: 17.08.2020 12:58

Çifte cinayet sonrası dondurma yiyip jandarmaya teslim oldu

Antalya'nın Aksu ilçesinde İ.Y. (65), aralarında arsa yüzünden anlaşmazlık bulunan yeğeni İsmail Y.'yi (33) av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Silah sesini duyup çıkan yeğeninin annesi Şerife Y. (65) ve eşi Zahide Y.'ye (32) de ateş ederek yaralayan amca, yolda giderken serada çalışan Veli Uyan'ı (33) da tüfekle ateş ederek öldürdü. Çifte cinayet sonrası elindeki tüfekle dondurma alıp yediği öğrenilen amca İ.Y., jandarmaya teslim oldu. İ.Y.'nin rastgele açtığı ateş sırasında saçma isabet eden bir genç kız da yaralandı.

Olay, saat 08.00 sıralarında Aksu ilçesine bağlı Yurtpınar Mahallesi Yenimahalle mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre İ.Y., aralarında arsa yüzünden anlaşmazlık bulunan ve kendisiyle aynı adı taşıyan kardeşinin oğlu İsmail Y.'nin yan yana oturdukları evine gitti. Burada yeğen İsmail Y. aracına bindiği sırada yanına yaklaşan amca İ.Y., yanında getirdiği av tüfeğiyle araca ateş açtı. Bunun üzerine araçtan inen yeğen İsmail Y., kaçmaya çalışırken amcası bu kez arkasından birkaç el daha yeğeninin üzerine doğru ateş açtı. Vücuduna saçma isabet eden yeğen İsmail Y., yere yığıldı.

ÇİFTE CİNAYET SONRASI DONDURMA YEMİŞ

Amca İ.Y., silah sesini duyup evden çıkan yeğeninin annesi Şerife Y. ve eşi Zahide Y.'ye de ateş açtı. Şerife Y. göğüs bölgesinden, Zahide Y. ise ellerinden yaralandı. Daha sonra tüfekle çevreye rastgele ateş etmeye devam eden İ.Y., yolda yürürken yakın bölgede bir serada çalışan Veli Uyan'a da henüz bilinmeyen bir sebeple ateş etti. Olay yerinden uzaklaşan İ.Y., bir marketten aldığı tahmin edilen dondurmayı yedikten sonra ise Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim oldu.

RASTGELE ÇEVREYE DE ATEŞ ETTİ

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine eve gelen jandarma ve sağlık ekipleri yeğen İsmail Y.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Serada yaralı halde bulunan Veli Uyan hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi. Yaralı Şerife Y. ilk müdahale sonrası Kepez Devlet Hastanesi'ne götürülerek yoğun bakımda tedaviye alındı. Elinden yaralanan Zahide Y.'ye olay yerinde müdahale edildi. İ.Y.'nin çevreye rastgele ateş açtığı sırada olay yerinden yaklaşık 50 metre uzaklıktaki bir evde oturan Tuğba Avcı adlı genç bir kızın da saçmaların hedefi olduğu belirlendi. Yaralı genç kız da hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

'CİĞERİNİ SOĞUTMAK İÇİN DONDURMA YEMİŞ'

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Zahide Y., 'Yapma amca, etme amca' dedim ama durmadı. Bir de ciğerini soğutmak için dondurma yemiş. Allah belasını versin diyerek evin önünde gözyaşı döktü.

Jandarmanın gözaltına aldığı amca İ.Y.'nin işlemleri sürerken, öldürülen İsmail Y. ile Veli Uyan'ın cenazeleri yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemede 20'nin üzerinde boş tüfek kapsülü bulundu.

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Son dakika haberleri: ANTALYA Çifte cinayet sonrası dondurma yiyip jandarmaya teslim oldu

Kaynak: DHA

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