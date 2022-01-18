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Son dakika: KAYSERİ'DE FETÖ OPERASYONU: 8 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... KAYSERİ'de, terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 8 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

KAYSERİ'de, terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 8 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda terör örgütü FETÖ/PDY üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda aralarında ihraç polis memuru, öğretmen, astsubay ve banka görevlisinin bulunduğu 8 kişinin örgüt üyesi olduğu belirlendi. Şüpheliler sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları sürüyor.

Son dakika: KAYSERİ'DE FETÖ OPERASYONU: 8 GÖZALTI

Son dakika: KAYSERİ'DE FETÖ OPERASYONU: 8 GÖZALTI

Son dakika: KAYSERİ'DE FETÖ OPERASYONU: 8 GÖZALTI

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel, Haber

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