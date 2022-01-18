Son dakika: KAYSERİ'DE FETÖ OPERASYONU: 8 GÖZALTI
Son dakika haberler... KAYSERİ'de, terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 8 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.
KAYSERİ'de, terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 8 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda terör örgütü FETÖ/PDY üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda aralarında ihraç polis memuru, öğretmen, astsubay ve banka görevlisinin bulunduğu 8 kişinin örgüt üyesi olduğu belirlendi. Şüpheliler sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları sürüyor.