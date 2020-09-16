Son dakika haberi: İran'da son 24 saatte koronavirüsten 179 ölüm
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Son dakika haberi: İran'da son 24 saatte koronavirüsten 179 ölüm

Son dakika haberlerine göre İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 179 kişi daha hayatını kaybetti.

Son dakika haberi: İran'da son 24 saatte koronavirüsten 179 ölüm
16.09.2020 14:44 | Son Güncelleme: 16.09.2020 14:49

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 179 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 23 bin 632'ye yükseldi.

Ülkede 179 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 23 bin 632'ye çıktı. Ülkede 2 bin 981 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 410 bin 334'e ulaştığı açıklandı.


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Kaynak: DHA

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