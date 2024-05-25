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Fenerbahçelilerin hayali Rusya'da gerçek oldu! Şampiyon son haftada değişti

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Fenerbahçelilerin hayalini kurduğu şampiyonluk senaryosu Rusya'da gerçeğe dönüştü. Son haftada 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan Dinamo Moskova, Krasnodar'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu. 2. sırada yer alan Zenit ise sahasında Rostov'u 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Şampiyonluk yarışının son haftaya kaldığı Trendyol Süper Lig'de son hafta öncesinde lider Galatasaray'a zafer için 1 puan yetiyor. Fenerbahçe ise kazanarak rakibinin kaybetmesini beklemek zorunda.

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı son haftaya kaldı. Yarın oynanacak karşılaşmaların ardından şampiyon belli olacak. Süper Lig'deki yarışın bir benzeri Rusya Premier Ligi'nde yaşandı.

1 PUANI ALAMADI

Ligin son haftaya lider giren ve 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan Dinamo Moskova, 3. sıradaki Krasnodar'a deplasmanda 1-0 yenilerek şampiyonluktan oldu. Başkent temsilcisini şampiyonluktan eden gol, 52. dakikada Cordoba'dan geldi.

Fenerbahçelilerin hayali Rusya'da gerçek oldu! Şampiyon son haftada değişti

ZENİT'TEN MUCİZE ŞAMPİYONLUK

Dinamo Moskova'nın mağlup olmasını bekleyen 2. sıradaki Zenit'e ise şampiyonluk için galibiyet şarttı. Sahasında konuk ettiği Rostov'u 2-1 yenen Zenit, lider Dinamo Moskova'nın Krasnodar'a kaybetmesiyle birlikte şampiyon oldu. Ev sahibi ekibe şampiyonluğu getiren golleri 65. dakikada penaltıdan Mantuan ve 85. dakikada Artur attı. Rostov'un tek golünü 54. dakikada Ronaldo kaydetti.

Fenerbahçelilerin hayali Rusya'da gerçek oldu! Şampiyon son haftada değişti

SÜPER LİG'DE DE BENZER BİR DURUM VAR

Trendyol Süper Lig'de de Rusya'dakine benzer bir şampiyonluk yarışı var. Ligin son haftasına 99 puanla lider giren Galatasaray, Konyaspor deplasmanından 1 puan alması halinde şampiyon olacak. 2. sırdaki 96 puanlı Fenerbahçe ise şampiyon olmak için İstanbulspor'u yenerek sarı-kırmızılıların Konya deplasmanında mağlubiyet yaşamasını bekleyecek. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta konuk olduğu ezeli rakibini 1-0 mağlup ederek şampiyonluk şansını son haftya taşımıştı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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