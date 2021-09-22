Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM bahçesindeki Göbeklitepe dikilitaşının replikasına ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) bahçesinde sergilenmeye başlanan Göbeklitepe'deki dikilitaşın replikasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şanlıurfa'da yer alan ve 'tarihin sıfır noktası' olarak adlandırılan Göbeklitepe'deki dikilitaşların bir sureti, New York'taki BM binasının bahçesinde sergilenmeye başlandı. Ülkemize ve Şanlıurfa'mıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında dikilitaş replikasını ziyaretinde çekilen fotoğrafa da yer verdi.