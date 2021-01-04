Birlikte yaşadığı kişi tarafından boğularak öldürülen Aslıhan Dal'ın cenazesi toprağa verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Birlikte yaşadığı kişi tarafından boğularak öldürülen Aslıhan Dal'ın cenazesi toprağa verildi

04.01.2021 16:39 | Son Güncelleme: 04.01.2021 17:34

Çorum'da dini nikahla yaşadığı kişi tarafından evinde boğularak öldürülen 3 çocuk annesi Aslıhan Dal, son yolculuğuna uğurlandı.

Çorum'da dini nikahla yaşadığı kişi tarafından evinde boğularak öldürülen 3 çocuk annesi Aslıhan Dal, son yolculuğuna uğurlandı.

Gülabibey Mahallesi'nde dini nikahla yaşadığı P.H. tarafından boğularak öldürülen Aslıhan Dal'ın cenazesi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Ulu Mezarlık'a getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Dal'ın naaşı babasının mezarının yanına defnedildi.

Cenaze törenine Dal'ın ailesi ve yakınları katıldı.

Aslıhan Dal'ın kuzeni Aslınur Bilan, cenaze töreninin ardından gazetecilere, zanlının en ağır cezayı almasını istediğini söyledi. Kadına şiddete karşı ağır yaptırımlar çıkartılmasını isteyen Bilan, "Acımızın tarifi yok. Artık caydırıcı cezaların çıkmasını istiyoruz. Kanları yerde kalmasın. En büyük cezaları almalarını istiyoruz. İnşallah hapisten çıkamazlar, orada çürürler." dedi.

Çorum Kadın Meclisi Başkanı Gülhan Eke ise aileye yargılama sürecinde destek olacaklarını söyledi.

Dün gece P.H'nin 155'i arayarak dini nikahla yaşadığı Aslıhan Dal'ı boğarak öldürdüğünü söylemesi üzerine polis, eve çelik kapıyı kırarak girmiş, yerde hareketsiz halde bulunan Dal, kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Şüpheli P.H, evin yakınında gözaltına alınmıştı.

Birlikte yaşadığı kişi tarafından boğularak öldürülen Aslıhan Dal'ın cenazesi toprağa verildi
Birlikte yaşadığı kişi tarafından boğularak öldürülen Aslıhan Dal'ın cenazesi toprağa verildi
Birlikte yaşadığı kişi tarafından boğularak öldürülen Aslıhan Dal'ın cenazesi toprağa verildi
Birlikte yaşadığı kişi tarafından boğularak öldürülen Aslıhan Dal'ın cenazesi toprağa verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Akif Ersoy Donald Trump Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Ezgi Mola Prens Harry Hülya Avşar Gonca Vuslateri
Spor Erol Bulut Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Oğulcan Çağlayan Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Muğla Beşiktaş Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Birlikte yaşadığı kişi tarafından boğularak öldürülen Aslıhan Dal'ın cenazesi toprağa verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.1.2021 17:34:34. #1.14#
title