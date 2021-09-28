Son dakika haberi! Bergama'da minibüste çıkan yangın, park halindeki 2 otomobilde de hasar oluşturdu

İZMİR (AA) - İzmir'in Bergama ilçesinde minibüste çıkan yangın, park halindeki iki otomobilde de hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Caddesi'nde ilerleyen Bayram Ali Kaygusuz'un kullandığı 10 BEU 74 plakalı servis minibüsünde seyir halindeyken yangın çıktı.

Kaygusuz, aracını durdurarak söndürme cihazı ile yangına müdahale etti. Park halindeki iki otomobile de sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Araçlarda hasar oluştu.???????