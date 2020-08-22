Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu'ndan Tamer Güney için başsağlığı mesajı Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hayatını kaybeden eski futbolcu ve teknik direktör Tamer Güney için başsağlığı mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hayatını kaybeden eski futbolcu ve teknik direktör Tamer Güney için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, taziye mesajında şu ifadeleri kullandı: "Çalıştırdığı takımlarda yetiştirdiği futbolcularla Türk futboluna büyük katkılarda bulunan, milli takımda ve Türkiye Futbol Federasyonunda önemli görevler üstlenen Tamer Güney'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Tamer Güney'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı diliyorum." Kaynak: AA