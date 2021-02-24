Son dakika haberi... Avusturya Başbakanı Kurz'dan AB içinde seyahat özgürlüğü için aşı yaptıranlara yeşil pasaport önerisi
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Son dakika haberi... Avusturya Başbakanı Kurz'dan AB içinde seyahat özgürlüğü için aşı yaptıranlara yeşil pasaport önerisi

24.02.2021 23:53 | Son Güncelleme: 24.02.2021 23:56
Son dakika haberi... Avusturya Başbakanı Kurz'dan AB içinde seyahat özgürlüğü için aşı yaptıranlara yeşil pasaport önerisi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Avrupa Birliği (AB) içinde seyahat özgürlüğünün tam anlamıyla sağlanabilmesi için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırmış, hastalığa yakalandıktan sonra iyileşmiş veya yeni test yaptırmış kişiler için "yeşil AB pasaportu" uygulamasına geçilmesini istedi.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Avrupa Birliği (AB) içinde seyahat özgürlüğünün tam anlamıyla sağlanabilmesi için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırmış, hastalığa yakalandıktan sonra iyileşmiş veya yeni test yaptırmış kişiler için "yeşil AB pasaportu" uygulamasına geçilmesini istedi.

Başbakan Kurz, basına yaptığı açıklamada, yarın düzenlenecek AB liderler zirvesinde birlik içinde seyahat serbestisinin yeniden sağlanabilmesi için İsrail'de olduğu gibi "aşı pasaportu" uygulamasına geçilmesi önerisinde bulunacağını söyledi.

Kurz, "Aşı yaptırmış veya hastalığa yakalandıktan sonra iyileşerek bağışıklık kazanmış veya yeni test yaptırmış kişiler için yeşil pasaport verilmeli." dedi

AB genelinde bir çözüm bulunması için girişimde bulunacaklarını kaydeden Kurz, aksi takdirde ulusal düzeyde bir yaklaşıma gidileceğini, aynı görüşte olan komşu ülkelerle bu projeyi hayata geçirmek için çalışacaklarını vurguladı.

Kurz, AB için de seyahat özgürlüğünün sağlanabilmesi için yeşil pasaport uygulamasının önemli bir rol oynayacağını belirterek birlik içinde sağlanacak uzlaşı doğrultusunda söz konusu pasaportlar için teknolojiden yararlanılacağını söyledi. Kurz, herkesin cep telefonunda bulundurabileceği bir uygulamayla kişisel nedenle ya da iş amaçlı rahatlıkla seyahat edebileceğini savundu.

Avusturya'da son 24 saatte 2 bin 6 yeni vaka görüldü, toplam vaka sayısı 450 bin 376'ya, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 36 artışla 8 bin 470'e ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan

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