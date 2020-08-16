Son dakika haberi | ANTALYA Jandarmadan uyuşturucuyla amansız mücadele
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi | ANTALYA Jandarmadan uyuşturucuyla amansız mücadele

Son dakika habere göre Jandarmadan uyuşturucuyla amansız mücadeleANTALYA İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde düzenlenen operasyonlarda 3 bin 400 gram kubar esrar, 10 gram toz esrar ve 97 kök kenevir ele geçirildi.

16.08.2020 11:00 | Son Güncelleme: 16.08.2020 11:05

Jandarmadan uyuşturucuyla amansız mücadele

ANTALYA İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde düzenlenen operasyonlarda 3 bin 400 gram kubar esrar, 10 gram toz esrar ve 97 kök kenevir ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerle ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) sorumluluk sahasında uyuşturucuyla mücadele ve uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışmalarını sürdürdü. Jandarma ekipleri dün Gündoğmuş, Serik ve Kumluca'da yasadışı kenevir eken şüphelilere yönelik 3 ayrı operasyon gerçekleştirdi.

JANDARMA EKİPLERİ PUSU KURDU

Gündoğmuş ilçesi Karadere Mahallesi'nde kenevir ekildiği bilgisi üzerine KOM Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından araştırma başlatıldı. Yapılan araştırma sonucunda kenevir ekili alan tespit edildi. Jandarma tarafından kenevir bitkisinin sahibini belirlemek amacıyla bölgeye pusu atıldı. Dün saat 19.00 sıralarında kenevirleri hasat etmeye gelen D.G. suçüstü yakalandı. Bölgede yapılan araştırmada 1800 gram kubar esrar, 37 kök kenevir bitkisi, bir tonluk su tankı ve 40 metre su hortumu ele geçirildi.

KÖPEKLE ARAMA YAPILDI

Kumluca ilçesi Yazı Mahallesi'nde ormanlık alanda kenevir ekimi yapıldığı ihbarı üzerine KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Ormanlık alana kenevir eken şüphelilerin tespit edilmesi amacıyla bölgede teknik ve fiziki takip yapıldı. Kenevir eken şüphelilerin M.A., K.A. ve A.T. olduğu tespit edildi. Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde, araçlarında ve ormanlık alanda uyuşturucu madde konusunda eğitimli köpeğin de katıldığı arama yapıldı. Arama sonucundan 1100 gram kubar esrar, 10 gram toz esrar, 30 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

KONTROL ETMEYE GELİNCE YAKALANDILAR

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Serik'in Hasdümen Mahallesi'nde yasadışı kenevir ekimi yapıldığı ihbarı üzerine araştırma başlatıldı. KOM Şube Müdürlüğü, JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından teknik ve fiziki takiple gerçekleştirilen çalışma sonucunda yasadışı kenevir eken şüphelilerin S.K. ve C.F.D. olduğu belirlendi. Dün sabah saat 07.30 sıralarında şüphelilerin bölgeye gelip ekili kenevirleri kontrol etmeye başlaması üzerine operasyon gerçekleştirildi. Şüpheliler S.K. ve C.F.D. gözaltına alınırken, bölgede yapılan araştırmada 500 gram kubar esrar, 30 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde imalatı ve ticareti suçlarından gözaltına alınan şüphelilerin bugün adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberi | ANTALYA Jandarmadan uyuşturucuyla amansız mücadele

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa arasındaki anlaşmaya sert tepki: Anlaşma yapmaya yetkili değil Güncel
Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa arasındaki anlaşmaya sert tepki: Anlaşma yapmaya...
Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor Ekonomi
Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın 3. Sayfa
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı 3. Sayfa
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı
Ailesini korumak için kalaşnikofa sarılan 15 yaşındaki Afgan kız çocuğu kahraman mı kurban mı? Dünya
Ailesini korumak için kalaşnikofa sarılan 15 yaşındaki Afgan kız çocuğu kahraman mı kurban mı?
Malatya'da endişe veren koronavirüs haritası! 15 günde yeşilden kırmızıya döndü Güncel
Malatya'da endişe veren koronavirüs haritası! 15 günde yeşilden kırmızıya döndü
Aşırı hızla seyreden aracın çarpması sonucu hamile kadın ve karnındaki bebeği hayatını kaybetti
Aşırı hızla seyreden aracın çarpması sonucu hamile kadın ve karnındaki bebeği hayatını kaybetti
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Dün, son 45 günün en yüksek vaka sayısını açıkladık; bu sonucu bekliyorduk
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Dün, son 45 günün en yüksek vaka sayısını açıkladık; bu sonucu bekliyorduk
Bakan Selçuk'tan 'Okulların açılması yine ertelenir mi?' sorusuna yanıt: Maskenizi takın, mesafenizi koruyun ki okulları açabilelim
Bakan Selçuk'tan "Okulların açılması yine ertelenir mi?" sorusuna yanıt: Maskenizi takın, mesafenizi koruyun ki okulları açabilelim
Yaşlı adam, ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalandı
Yaşlı adam, ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalandı
Site kurallarına uymak istemedi, aracıyla koca kapıyı yerinden söktü
Site kurallarına uymak istemedi, aracıyla koca kapıyı yerinden söktü
İddialı mayokinili pozunu paylaşan Ebru Polat, hayranlarını uyardı: Sakin olun
İddialı mayokinili pozunu paylaşan Ebru Polat, hayranlarını uyardı: Sakin olun
Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu üs katyuşa füzeleriyle vuruldu
Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu üs katyuşa füzeleriyle vuruldu
Bakan Soylu, 'Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim' diyen Biden'a meydan okudu
Bakan Soylu, "Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim" diyen Biden'a meydan okudu
Son Dakika: Biden'ın Erdoğan'la ilgili sözlerine Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk tepki: O günler geride kaldı
Son Dakika: Biden'ın Erdoğan'la ilgili sözlerine Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk tepki: O günler geride kaldı
Kocaeli'nde seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı
Kocaeli'nde seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı
Bakan Koca: Virüs, bana bir şey olmaz diyenlerle, benden başkasına zarar gelmez diyenlerin desteğiyle yayılıyor
Bakan Koca: Virüs, bana bir şey olmaz diyenlerle, benden başkasına zarar gelmez diyenlerin desteğiyle yayılıyor
Türkiye'den Doğu Akdeniz'deki gerginlikle ilgili manidar açıklama: Dostluğumuz değerlidir, bilen için
Türkiye'den Doğu Akdeniz'deki gerginlikle ilgili manidar açıklama: Dostluğumuz değerlidir, bilen için
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
Zonguldak'ta koyda mahsur kalan 8 kişi gün ağarınca kurtarıldı
Zonguldak'ta koyda mahsur kalan 8 kişi gün ağarınca kurtarıldı
Ordu'da düğünde aynı makyaj malzemesini kullanan 35 kişiye koronavirüs bulaştı
Ordu'da düğünde aynı makyaj malzemesini kullanan 35 kişiye koronavirüs bulaştı
Meteoroloji, 9 ile kuvvetli yağış uyarısı yaptı
Meteoroloji, 9 ile kuvvetli yağış uyarısı yaptı
Duygu Delen'in babası isyan etti: Mehmet Kaplan serbest bırakılmasaydı kızım ölmeyecekti
Duygu Delen'in babası isyan etti: Mehmet Kaplan serbest bırakılmasaydı kızım ölmeyecekti
Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı
Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı
Sarkıntılık iddiası ölüm getirdi! 71 yaşındaki amca, yeğeninin göğsüne 43 santimlik kama sapladı
Sarkıntılık iddiası ölüm getirdi! 71 yaşındaki amca, yeğeninin göğsüne 43 santimlik kama sapladı
Sterling'in boş kaleye atamadığı pozisyon, Manchester City-Lyon maçına damga vurdu
Sterling'in boş kaleye atamadığı pozisyon, Manchester City-Lyon maçına damga vurdu
Khloe Kardashian, fotoğraf paylaşıp televizyona çıkınca takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu
Khloe Kardashian, fotoğraf paylaşıp televizyona çıkınca takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu
Husumetli olduğu komşusuyla plajda karşılaşan şahıs, aynı aileden 3 kişiyi bıçakla yaraladı
Husumetli olduğu komşusuyla plajda karşılaşan şahıs, aynı aileden 3 kişiyi bıçakla yaraladı
Çinli 'süper baba' kızını ölümden böyle kurtardı
Çinli "süper baba" kızını ölümden böyle kurtardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Hatice Çarpar Tuba Büyüküstün
Spor Fuat Çapa Erol Bulut Caner Erkin Oğulcan Çağlayan Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Çocuk Ağustos Doğu Akdeniz
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | ANTALYA Jandarmadan uyuşturucuyla amansız mücadele - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.8.2020 11:05:24. #1.14#
title