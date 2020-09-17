Ankara'da DEAŞ operasyonu 16 gözaltı Ankara'da DEAŞ operasyonu: 16 gözaltıANKARA'da, DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları tespit edilen Irak uyruklu 19 kişiden 16'sı, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 16 gözaltı

ANKARA'da, DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları tespit edilen Irak uyruklu 19 kişiden 16'sı, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler bulunan Irak uyruklu 19 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, şüphelilerden 16'sı yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA