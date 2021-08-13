Son dakika haber... Trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı
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Son dakika haber... Trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

Son dakika haber... Trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Aydın'ın Efeler ilçesinde farklı noktalarda meydana gelen 3 ayrı trafik kazası Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde farklı noktalarda meydana gelen 3 ayrı trafik kazası Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Türkiye genelindeki KGYS kameralarının Temmuz ayı içerisinde kaydettiği görüntüleri paylaştı. Paylaşılan görüntülerde Efeler ilçesindeki 3 ayrı noktada meydana gelen trafik kazaları da yer aldı. Kural tanımaz sürücü ve yayaların neden olduğu kazalar anbean KGYS kameraları tarafından kaydedildi.

İlk kaza İzmir Bulvarı ile Çine Bulvarı kesişiminde meydana gelirken, birkaç metre ötesindeki yaya geçidini kullanmak yerine otomobillerin arasından karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adama üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosiklet çarpıyor. Çarpmanın etkisi ile yaşlı adam bir tarafa motosiklettekiler de başka bir tarafa savruluyor. Atatürk Bulvarı'ndaki kazada kontrolsüz geçiş yapan yapan otomobil ile kavşağa hızlı şekilde giren motosiklet çarpışıyor. Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü devrilen motosikletten düşüyor.

Adnan Menderes Bulvarı'ndaki kazada ise kırmızı ışıkta bekleyen otomobillere, hızlı şekilde arkadan gelen başka bir otomobilin çarpması sonucu otomobillerde maddi hasar meydana geliyor. - AYDIN

Son dakika haber... Trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı
Son dakika haber... Trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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