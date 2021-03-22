Son dakika haber: Parkta hastane üniformasıyla yatarken bulunan Kader'in hikayesi yürek burktu

Gelen son dakika haberine göre ADANA'da parkta hastane üniforması ile yatarken bulunan Kader K.'nin (25), yeni doğum yaptığı ve dünyaya gelen kız bebeğinin korumaya alındığı ortaya çıktı.

ADANA'da parkta hastane üniforması ile yatarken bulunan Kader K.'nin (25), yeni doğum yaptığı ve dünyaya gelen kız bebeğinin korumaya alındığı ortaya çıktı. Kader K. polisteki ifadesinde, 15 yaşındayken başlık parası karşılığı evlendirildiğini ve şiddet gördüğü eşinin kendisini hamile olduğu sırada terk ettiğini, bu evlilikten 4 çocuk dünyaya getirdiğini söyledi. Kader K. ailesine teslim edildi.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi'nde meydana geldi. Seyhan Belediyesi ekipleri, Yaşar Kemal Kültür Merkezi önünde üstünde hastane üniforması ile parkta yatan Kader K.'yi görenler, polise ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belediye görevlileriyle konuşan Kader K., yeni doğum yaptığını, bebeğinin koruma altına alındığını ve kendisinin de hastaneden çıktıktan sonra kalacak yeri olmadığı için bir haftadır belediye önünde yattığını söyledi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde herhangi bir sağlık probleminin olmadığı belirlenen Kader K., polis merkezine götürüldü.

15 YAŞINDA EVLENDİRİLMİŞKader K. polisteki ifadesinde 15 yaşındayken ailesi tarafından başlık parası karşılığı evlendirildiğini, bu evlilikten 3'ü kız, 4 çocuk dünyaya getirdiğini, eşinin sürekli şiddet uyguladığı ve ruhsal problemleri başlayınca kendilerini terk ettiğini söyledi. Eşi gittikten sonra hamile kaldığını öğrendiği, bu nedenle ailesinin de kendisini istemediğini öne süren Kader K.'nin Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaptığı doğumda bir kız çocuk dünyaya getirdiği ancak çocuğa bakamayacağı için devlet tarafından korumaya alındığı belirlendi.AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Hastaneden taburcu olduktan sonra sokakta kalan Kader K., polis ekiplerince ailesine teslim edildi. Öte yandan Kader K.'nin bebeğinin de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince sevgi evlerine yerleştirildiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR