Son dakika haber | Ordu'da Halk Günü Toplantısı Kovid-19 nedeniyle görüntülü yapıldı
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Son dakika haber | Ordu'da Halk Günü Toplantısı Kovid-19 nedeniyle görüntülü yapıldı

26.02.2021 16:17 | Son Güncelleme: 26.02.2021 16:20
Son dakika haber | Ordu'da Halk Günü Toplantısı Kovid-19 nedeniyle görüntülü yapıldı

Son dakika gündem haberine göre Ordu Valisi Tuncay Sonel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Halk Günü Toplantısı'nı internet ortamında gerçekleştirdi.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Halk Günü Toplantısı'nı internet ortamında gerçekleştirdi.

Vali Sonel, ilgili birimlerin müdürlerinin katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda, online ortamda görüştüğü 210 vatandaşın sorun, şikayet ve taleplerini dinledi.

İletilen sorun ve isteklerin çözülmesi konusunda ilgili yerlerle görüşme yapan Sonel, 24 yaşındaki İpek Gündoğdu'nun çalıştığı işyerindeki sorunu ile ilgili talebi işverenle görüşerek sonuçlandırırken, Gündoğdu da mutluluktan gözyaşı döktü.

Sonel, toplantıda yaptığı konuşmada, salgın dolayısıyla vatandaşlarla evlerinden bağlantı kurulduğunu ve onların istek ve taleplerini dinlediklerini söyledi.

Bu hafta konsepti değiştirdiklerini, biraz da salgın nedeniyle tedbir amaçlı böyle ekrandan görüşme yaptıklarını anlatan Sonel, "Bizimle görüşmek isteyen 210 yöre insanımız bulunuyor. Biz sizlerle tek tek görüşerek taleplerinizi alacağız ve Allah'ın izni, devletimizin imkanları, hayırsever vatandaşlarımızın da katkılarıyla isteklerinizi yerine getirmeye çalışacağız. Kapımız sizlere açıktır. İlettiğiniz her türlü sorunlarınızı çözme noktasında gereken gayreti göstereceğimizden de emin olmanızı isteriz. Devlet olarak yanınızdayız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

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