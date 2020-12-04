Son dakika haber: Nijerya'da iki yolcu otobüsü çarpıştı: 13 ölü, 7 yaralı

Bir son dakika haberine göre Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kano eyaletinde iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.