Son dakika haber: Nijerya'da iki yolcu otobüsü çarpıştı: 13 ölü, 7 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber: Nijerya'da iki yolcu otobüsü çarpıştı: 13 ölü, 7 yaralı

04.12.2020 00:57 | Son Güncelleme: 04.12.2020 01:00
Son dakika haber: Nijerya'da iki yolcu otobüsü çarpıştı: 13 ölü, 7 yaralı

Bir son dakika haberine göre Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kano eyaletinde iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kano eyaletinde iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu Kano Eyalet Koordinatörü Kabiru Daura, basına yaptığı açıklamada, Kano-Garko kara yolundaki Dakare köyünde iki yolcu otobüsünün çarpıştığını belirtti.

Daura, kazada 13 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını ve bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade eden Daura, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.

Daura, kazaya aşırı hızın yol açmış olabileceğine işaret ederek, sürücülere daha dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

İlgili Haberler

AFYONKARAHİSAR - Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı (2)
AFYONKARAHİSAR - Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı (2)
Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 4 yaralı
Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 4 yaralı
Pozantı'da yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 4 yaralı
Pozantı'da yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 4 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu Muhsin Fahrizade Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beyonce Yavuz Bingöl Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Samatta Sinan Gümüş Caner Erkin Yılmaz Vural Abdullah Avcı
Tüm Haberler Ocak İzmir Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Nijerya'da iki yolcu otobüsü çarpıştı: 13 ölü, 7 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.12.2020 01:00:22. #1.15#
title