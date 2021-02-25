Jandarmadan servis şoförlerine trafik güvenliği semineri
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Jandarmadan servis şoförlerine trafik güvenliği semineri

25.02.2021 13:39 | Son Güncelleme: 25.02.2021 14:45

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, kentte faaliyet gösteren işçi ve öğrenci servisi şoförlerine trafik güvenliği semineri verdi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, kentte faaliyet gösteren işçi ve öğrenci servisi şoförlerine trafik güvenliği semineri verdi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Motosikletli Trafik Tim Komutanlığı ekiplerince, TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi bahçesinde "Frene değil, trafik kurallarına güven" sloganıyla düzenlenen seminere yaklaşık 50 servis şoförü katıldı.

Seminerde servis şoförlerine trafik güvenliği, seyir esnasında servis içi kurallar hatırlatıldı.

Semineri veren Jandarma Astsubay Mert Dölek, jandarma trafik timleri olarak kaza gerçekleşmeden şoförleri bilinçlendirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Şoförlerimize 'frene değil, trafik kurallarına güvenin' algısını yerleştirmeyi amaçlıyoruz. Bizim için verimli faaliyetler oluyor, bu şekilde yaptığımız seminerler. Bu tür etkinliklerimiz devam edecek." dedi.

Etkinliğe katılan servis şoförü Muharrem Salur da semineri oldukça faydalı bulduğunu anlatarak, "Meslektaşlarımızla bu tür etkinlikleri destekliyoruz. Çoğumuzun bildiği kuralların artık daha çok farkındayız, daha da bilinçlendik. Trafik kurallarına uydukça kaza yapma oranlarımız daha da düşecek. Jandarma ekiplerimize seminerleri için teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Jandarmadan servis şoförlerine trafik güvenliği semineri
Jandarmadan servis şoförlerine trafik güvenliği semineri
Jandarmadan servis şoförlerine trafik güvenliği semineri
Jandarmadan servis şoförlerine trafik güvenliği semineri

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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