Son dakika haber | KKTC'de kaçak göçmen operasyonu 26 düzensiz göçmen yakalandı
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Son dakika haber | KKTC'de kaçak göçmen operasyonu 26 düzensiz göçmen yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... KKTC'de kaçak göçmen operasyonu: 26 düzensiz göçmen yakalandıMAHMUT DOĞAN, LEFKOŞA (DHA)- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kaçak göçmenlere yönelik operasyonda, 26 düzensiz göçmen yakalandı.

KKTC'de kaçak göçmen operasyonu: 26 düzensiz göçmen yakalandı

MAHMUT DOĞAN, LEFKOŞA (DHA)- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kaçak göçmenlere yönelik operasyonda, 26 düzensiz göçmen yakalandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kaçak göçmenlere yönelik operasyonda Akdeniz'de fırtınaya yakalanan 26 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyon sonucunda 2'si kadın, 1'i çocuk ve 23'ü erkek olmak üzere toplam 26 düzensiz göçmenin güvenli bir şekilde karaya çıkarıldığı ifade edildi. Düzensiz göçmenleri zodyak bot ile Ada'ya getiren Y.D. G. (45) ve M. A.(24) adlı insan kaçakçılarının Koruçam burnu açıklarında tespit edilerek Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları tarafından yakalandığı ifade edildi. İnsan kaçakçılarının Girne Polis Müdürlüğü'nde gözaltına alındığı bildirildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Son dakika haber | KKTC'de kaçak göçmen operasyonu 26 düzensiz göçmen yakalandı
Son dakika haber | KKTC'de kaçak göçmen operasyonu 26 düzensiz göçmen yakalandı
Son dakika haber | KKTC'de kaçak göçmen operasyonu 26 düzensiz göçmen yakalandı
Son dakika haber | KKTC'de kaçak göçmen operasyonu 26 düzensiz göçmen yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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