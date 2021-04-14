Son dakika haber: Kastamonu'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel
Son dakika haberler... Kastamonu'nun Daday ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyün karantinaya alındığı bildirildi.
Kastamonu'nun Daday ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyün karantinaya alındığı bildirildi.
Daday İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, son dönemde artan vaka sayıları nedeniyle ilçeye bağlı İnciğez köyünün 10 gün karantina altına alınmasına karar verildi.
Giriş çıkışlara izin verilmeyen köy merkezinde güvenlik ve sağlık ekipleri önlem aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor