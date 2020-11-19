Son dakika haber! Gaziantep'te koronavirüs denetimlerinde 551 kişiye para cezası
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Son dakika haber! Gaziantep'te koronavirüs denetimlerinde 551 kişiye para cezası

19.11.2020 10:29 | Son Güncelleme: 19.11.2020 10:33
Son dakika haber! Gaziantep'te koronavirüs denetimlerinde 551 kişiye para cezası

Son dakika haberler... GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 551 kişiye para cezası uygulandı.

GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerini ihlal  eden 551 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün kent genelinde koronavirüs denetimi yaptı. Kontrollerde sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal eden 551 kişiye 900'er lira idari para cezası verildi. Denetimlerde ayrıca karantina adreslerini terk ettiği belirlenen 17 kişi ise 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesilerek yurda yerleştirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ

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