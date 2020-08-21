Son dakika haber... Erenler Belediyesinin kentsel dönüşüm hamleleri sürüyor Son dakika haberi... Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen konutların ikinci etapların satışları için önümüzdeki hafta ihaleye çıkacaklarını bildirdi.

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen konutların ikinci etapların satışları için önümüzdeki hafta ihaleye çıkacaklarını bildirdi.

Kılıç, Sakarya Park'ta düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, tamamlanan, devam eden ve hayata geçirecekleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Erenler Belediyesi tarafından yapılan 2. etap konutlarının satışları hakkında bilgilendirme yapan Kılıç, "2. Etap konutlarının satışı için salı günü ihaleye çıkıyoruz, ihalede kalan konutların satışlarına da her salı günü encümende devam edeceğiz. Her dairenin kendisine ait bahçesinin olduğu sitemizde 24 adet 80 metrekare, 22 adet 125 metrekare, 12 adet 133 metrekare, 48 adet 177 metrekare ve 36 adet 192 metrekarelik daireler var." diye konuştu.

Başkan Kılıç, her kesime hitap edebilecek rakamların hakim olduğuna dikkati çekerek, "Şu an için en ucuz daire 130 bin liradan başlıyor. Bahçesiyle, mimarisiyle, otuma, yürüyüş ve araç park alanlarıyla gerçekten şehrimiz için örnek konutlar." dedi.

Alt yapı ve yol çalışmalarına ilişkin faaliyetlerinden de bahseden Kılıç, 8 kırsal mahalleye başlayan doğal gaz çalışmasının hızlı bir şekilde tamamlanacağını kaydetti.

Programda, başkan yardımcıları Rahmi Şengül ve Serkan Cerrahoğlu ile Basın İlan Kurumu Sakarya Şube Müdürü İbrahim Çorbacı da hazır bulundu.

Kaynak: AA