Son dakika haber... 'Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu' 2 metrelik kar kalınlığında sürüyor
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Son dakika haber... 'Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu' 2 metrelik kar kalınlığında sürüyor

09.02.2021 12:56 | Son Güncelleme: 09.02.2021 13:00
Son dakika haber... 'Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu' 2 metrelik kar kalınlığında sürüyor

Son dakika haber... TUNCELİ'de, terör örgütlerine yönelik Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 1062 kişilik personel ile başlatılan 'Eren-7 Mercan Munzur' operasyonu, kar kalınlığı 2 metreyi bulduğu yüksek kesimlerde devam ediyor.

TUNCELİ'de, terör örgütlerine yönelik Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 1062 kişilik personel ile başlatılan 'Eren-7 Mercan Munzur' operasyonu, kar kalınlığı 2 metreyi bulduğu yüksek kesimlerde devam ediyor. 

Bölgede barındığı değerlendirilen terör örgütü üyelerini etkisiz hale getirmek amacıyla İl Jandarma Komutanlığı'nca Tunceli'nin karlı ve sarp dağlarında başlatılan 'Eren-7 Mercan-Munzur' operasyonu devam ediyor. Operasyonda Jandarma Komando, JÖH, PÖH ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1062 kişilik personel görev alıyor. Güvenlik güçleri, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu yüksek kesimlerdeki sarp arazide arama- tarama faaliyetlerini sürdürüyor.


Son dakika haber... 'Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu' 2 metrelik kar kalınlığında sürüyor
Son dakika haber... 'Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu' 2 metrelik kar kalınlığında sürüyor
Son dakika haber... 'Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu' 2 metrelik kar kalınlığında sürüyor
Son dakika haber... 'Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu' 2 metrelik kar kalınlığında sürüyor
Son dakika haber... 'Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu' 2 metrelik kar kalınlığında sürüyor
Son dakika haber... 'Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu' 2 metrelik kar kalınlığında sürüyor
Son dakika haber... 'Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu' 2 metrelik kar kalınlığında sürüyor
Son dakika haber... 'Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu' 2 metrelik kar kalınlığında sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM

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