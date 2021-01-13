Son dakika haber: CoronaVac aşısı, Ankara Şehir Hastanesi'nde Sağlık Bakanı Koca'ya yapıldı
13.01.2021 19:38 | Son Güncelleme: 13.01.2021 19:42
Son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gelişi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya aşının yapılması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ayrılışı ANKARA - Acil Kullanım Onayı verilmesinin ardından ilk CoronaVac aşısı, Ankara Şehir Hastanesi'nde Sağlık Bakanı...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gelişi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya aşının yapılması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamları
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ayrılışı ANKARA - Acil Kullanım Onayı verilmesinin ardından ilk CoronaVac aşısı, Ankara Şehir Hastanesi'nde Sağlık Bakanı Koca'ya yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey