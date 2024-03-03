Mardin'de İstinat Duvarı Çöktü, 2 İşçi Yaralandı
Mardin Artuklu Üniversitesi yerleşkesinde yapımı devam eden şehir hastanesi inşaatında istinat duvarı çöktü. Çökme sonucu yüksekten düşen 2 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Mardin'de, istinat duvarının çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı.
Mardin Artuklu Üniversitesi yerleşkesinde yapımı devam eden şehir hastanesi inşaatında istinat duvarı çöktü. Çökme sonucu yüksekten düşen 2 işçi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.