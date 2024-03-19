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Muğla'da Kalbinde Sorun Bulunan Bebek İstanbul'a Sevk Edildi

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde, kalbinde sorun bulunan 2 günlük bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi. Bebeğe, kalbinde yaşanan sorun nedeniyle ileri yoğun bakım tedavisi uygulanmasına karar verildi. Sağlık Bakanlığından ambulans uçak talebinde bulunuldu ve talep olumlu karşılandı. Bebek, ambulansla havalimanına getirilerek İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne nakledildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, kalbinde sorun bulunan 2 günlük bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2 gün önce 35 haftalık olarak dünyaya gelen bebeğe, kalbinde yaşanan sorun nedeniyle ileri yoğun bakım tedavisi uygulanmasına karar verildi.

Doktorların tam teşekküllü bir hastaneye sevk edilmesine karar verdiği bebek için Sağlık Bakanlığından ambulans uçak talebinde bulunuldu.

Talebin olumlu karşılanması üzerine İzmir'den havalanan ambulans uçak, Milas-Bodrum havalimanına indi.

Ambulansla tedavi gördüğü hastaneden havalimanına getirilen bebek, uçağa alınarak İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne nakledildi.

Kaynak: AA / Güncel

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