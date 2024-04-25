Bursa'da hastane bahçesinde aileler arasında çıkan kavga kameraya yansıdı

Bursa'da hastane bahçesinde tartışan iki aile, bahçeyi ringe çevirdi. O anlar anbean kameraya yansıdı.

Olay, Bursa Şehir Hastanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastane bahçesinde duran iki aile arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma, bir süre sonra kavgaya döndü. Bahçeyi boks ringi gibi kullanan iki ailenin kavgası kameraya saniye saniye yansıdı. - BURSA