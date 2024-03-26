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Gaziantep Şehir Hastanesi'nde bebek ölümleri ve intiharın önlenmesine yönelik çalıştay gerçekleştirildi

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Gaziantep'teki Şehir Hastanesi, bebek ölümleri ve intiharın önlenmesine yönelik çalıştay gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep'te Şehir Hastanesi'nin hizmete girmesiyle vatandaşların tüm sağlık ihtiyaçlarına cevap verildiği bildirildi.

Şehir Hastanesi'ne günlük yaklaşık 10 bin hastanın müracaat ettiği dile getirilen açıklamada, "Bu müracaatların 2 bini acil servis başvurusu olarak gerçekleşmektedir. İl genelinde acil servise başvuran vatandaşlarımızın yüzde 70'i kamu hastanelerinde hizmet almakta olup, bu başvuruların yüzde 20'si de Gaziantep Şehir Hastanesi'nde gerçekleşmektedir. Gaziantep Şehir Hastanesi'nde toplamda 466 uzman hekim görev yapmaktadır. Acil serviste ise toplam 112 hekimden her bir nöbette en az 22 hekim bulunmaktadır." denildi.

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda 30 kurumdan 71 katılımcı ile intihar ve bebek ölümlerini önleme çalıştayının da gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İntihara yönelik risk faktörlerini değerlendirmek ve çözüm önerilerini sunmak üzere beş çalışma grubu oluşturuldu. Bu çalışma gruplarında intiharı önleme konusunda yapılacak eğitim ve farkındalık çalışmaları, intihar olaylarına medyanın yaklaşımı, riskli ve hassas gruplar, ihtiyaç duyan kişilere verilecek psikososyal destek hizmetleri ve intihar girişimi vakalarına müdahale konuları detaylıca ele alındı. Bebek ölümlerini önlemek adına her ay anne sütünü teşvik çalışmaları, 'Yenidoğan Canlandırma Programı' ve aile planlaması eğitimleri düzenlenmektedir. İlimizdeki riskli gebeler tespit edilerek tek tek takip edilmektedir. Yerel yönetimlerin de katılımıyla halk eğitimlerine devam edilmektedir. 2024 yılı Bebek Ölümlerini Önleme Çalıştayı kapsamlı olarak planlanmış olup bu doğrultuda bebek ölümlerinin daha da düşürülmesi hedeflenmektedir."

Kaynak: AA / Güncel

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