Eskişehir Şehir Hastanesi Otoparkında Otomobil Yangını

Eskişehir Şehir Hastanesi otoparkında yanan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Olay, dün akşam saatlerinde Eskişehir Şehir Hastanesi kapalı otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halindeki bir otomobilde henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Otoparkta bulunan yangın, söndürme tüpleriyle yapılan müdahale sonucu başka araçlara sıçramadan söndürüldü.

Yangın sonucu araç kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR