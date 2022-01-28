Son dakika haber... Bakan Yanık: Çocukların sokakta çalıştırılma ve dilendirilme nedenleri araştırılıyor

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Mobil ekipler tarafından yapılan alan taraması ile tespit edilen çocukların sokakta çalıştırılma veya dilendirilme nedenleri araştırılarak, çocuk ve aile, uygun bulunan sosyal hizmetlere ve sosyal yardımlara yönlendirilmektedir" dedi.

Bakan Yanık, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in soru önergesi üzerine, sokakta yaşayan ve dilendirilen çocuklar için alınan önlemleri anlattı. Bakan Yanık, çocuk işçiliğini önlemeye yönelik çalışmalar ve hükumetin 2023 vizyonuyla uyumlu olarak, ' Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı' oluşturulduğunu hatırlattı. Yanık, "12 Haziran Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü'nde bu alanda hizmetlerin hızlandırılması sonucu sokakta çalıştırılan, dilendirilen çocukların tespit edilerek uygun sosyal hizmet ve yardımlardan yararlandırılmasına yönelik ülke genelinde mobil ekipler kurulmuştur. 81 ilimizde oluşturduğumuz mobil ekiplerimizle alan taramaları yapılmaktadır. Mobil ekipler tarafından yapılan alan taraması ile tespit edilen çocuklar; sokakta çalıştırılma veya dilendirilme nedenleri araştırılarak, çocuk ve aile, uygun bulunan sosyal hizmetlere ve sosyal yardımlara yönlendirilmektedir. Mobil ekipler ile çocuk ve aileler ile yapılan mesleki çalışmalar sonucunda; çocuk hakkında eğitim, danışmanlık ve sağlık tedbirleri alınmakta, çocuğun ailesine sosyal ve ekonomik destek hizmeti ya da Sosyal Yardımlaşma Vakıfları aracılığı ile destek sağlanmakta, çocuğun ailesine yönelik rehberlik hizmeti verilmekte, aile hakkında adli işlem başlatılabilmekte, en son çare olarak gerek görülmesi halinde çocuk kurum bakımına alınmaktadır" ifadelerini kullandı.